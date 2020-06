Thủ Đức: Con hẻm có 24 hộ dân bị trộm đột nhập 7 lần

Công an đã vào cuộc Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận và chuyển hồ sơ những vụ này lên Công an quận Thủ Đức để điều tra. Đồng thời, cũng có tiếp nhận đơn trình báo của bà H. về việc trộm đột nhập lấy đi tài sản. Hiện công an phường đang điều tra, truy xét nghi phạm. Ngoài ra, công an phường cũng cử cán bộ phối hợp với UBND phường tổ chức họp các hộ dân để nắm thông tin và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự.