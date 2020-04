Thủ Đức: Kẻ trộm lấy bức tranh cổ 50 kg giá nhiều tỉ đồng

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra truy xét vụ mất trộm bức trang cổ quý hiếm ở Đình Linh Tây trên đường số 4 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức).



Theo điều tra, trước đó, ông Huỳnh Văn Thiệt, Trưởng Ban quản lý đình Linh Tây, đến công an trình báo về sự vụ kẻ gian đã phá hai lần khóa cửa, đột nhập vào chánh điện, cuỗm mất bức tranh gốm men xanh đề tài tứ linh (long - lân - quy phụng).



Bức tranh cổ đặt ở chánh điện đình Linh Tây đã bị kẻ gian đánh cắp. Ảnh CA

Theo đại diện của đình Linh Tây, bức tranh cổ quý hiếm này có kích thước 80 cm x 50 cm x 15 cm, nặng khoảng 50 kg. Đây là bức tranh quý, được đánh giá là độc bản, có giá trị về văn hóa, lịch sử và có thể có giá nhiều tỉ đồng ở thị trường chợ đen.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra truy xét. Công an cũng phát đi thông báo, đề nghị ai biết thông tin về bức tranh quý bị đánh cắp xin báo về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, tại 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1), ĐT: 0693187200 gặp ĐTV Phan Văn Tứ cung cấp thông tin để được giải quyết.