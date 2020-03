Thu hồi 750 triệu đồng từ kẻ giết thượng tọa chùa Quảng Ân

Như PLO đã thông tin, chiều 23-3, mọi người phát hiện ba người nằm ở căn phòng phía sau nơi thờ tự. Trong đó hai người là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (59 tuổi) và cô gái làm công quả Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) đã tử vong. Riêng bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, mẹ nạn nhân Yến) bị thương rất nặng được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Thuận đã lập ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, làm trưởng ban. Từ dấu vết hiện trường, công an phác thảo sơ đồ, diễn biến vụ án. Đặc biệt từ những mẫu máu trên hai cánh cửa gỗ căn phòng hiện trường án mạng và sự vắng mặt đột ngột của Tâm, người rất thân thiết với chùa Quảng Ân, đêm 25 rạng sáng 26-3, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Tâm tại một phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM.