Thua đề, 1 phụ nữ dựng chuyện bị cướp hơn 200 triệu

Chiều 20-8, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay Công an xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà TTKC (32 tuổi, ngụ xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về hành vi hoang báo tin cướp.

Bà C. đã tự dựng màn kịch bị đánh thuốc mê, cướp 210 triệu đồng cùng nữ trang.



Bà TTKC ngồi khóc giữa đường, nói mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Sáng cùng ngày, bà TTKC khóc lóc, có lúc nằm ngất trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.

Khi người dân địa phương đến hỏi thăm, bà C. vừa khóc vừa nói bà bị đánh thuốc mê, cướp sạch tài sản, chỉ còn chiếc xe máy cũ. Một số người đã quay clip hình ảnh bà C. nói bị cướp, đăng trên mạng xã hội Facebook.



Khi được đưa đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lương làm việc, bà TTKC cho hay mình làm nghề mua bán hải sản. Sáng 20-8, bà đi xe máy đến một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang nhận 210 triệu đồng tiền hàng từ một bạn hàng tên L. ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi uống nước tại quán cà phê trên, trên đường chạy xe về nhà thì bị ngất. Khi tỉnh dậy, bà C. thấy bị mất 210 triệu đồng cùng đôi bông tai, nhẫn vàng. Bà C. cho rằng mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Công an xã Vĩnh Lương xác minh và bà C. thừa nhận đã tự dựng “màn kịch” bị cướp vì đổ nợ.

Bà C. khai bà nợ 210 triệu đồng do thua đề nhưng không có tiền trả. Bà dựng chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản để đánh lừa người thân rồi lấy tiền còn gửi trong ngân hàng trả nợ. Riêng đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng, bà C. đem bán lấy 2,5 triệu đồng.