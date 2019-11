Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh chết trong làng đại học

Chiều 25-11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh Hà Thị Ph. (24 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Tôn Đức Thắng) tử vong trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, cơ quan công an, VKS, cả bị can trong vụ án, người làm chứng và gia đình nạn nhân Ph. có mặt.

Buổi thực nghiệm hiện trường kéo dài ít phút.



Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: VH

Qua điều tra, Công an thị xã Dĩ An kết luận giữa Ph. và Cái Kim Vũ (28 tuổi, quê huyện Hải Lăng, Quảng Trị) có quan hệ yêu đương. Trước khi xảy ra vụ án khoảng ba tháng, Ph. chia tay với Vũ và đã có bạn trai mới.

Vũ liên tục nhắn tin cho Ph. nhằm níu kéo tình cảm. Đầu tháng 12-2018, Ph. và Vũ có gặp nhau tâm sự buồn chán nên cả hai quyết định tự vẫn.

Ngày 17-12-2018, Vũ hẹn Ph. tại ngã năm (quận Thủ Đức, TP.HCM) rồi cả hai đi ăn uống gần ngã tư Thủ Đức. Sau đó Vũ đón xe buýt đi đến vựa cây kiểng mua ba lọ thuốc trừ sâu rồi quay lại chỗ Ph., cả hai đón xe buýt đến khu ĐH Quốc gia ngồi ghế đá tâm sự rồi lấy thuốc trừ sâu pha nước suối uống.

Khoảng 10 phút sau, tổ tuần tra cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đi tuần tra trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM thì phát hiện nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến rạng sáng hôm sau Ph. tử vong tại BV Chợ Rẫy, riêng Vũ nhẹ hơn đã qua khỏi và xuất viện.

Từ những căn cứ trên cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ về tội giúp người khác tự sát, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ.

Tuy nhiên phía gia đình cô gái không đồng ý với kết luận của Công an thị xã Dĩ An vì cho là có nhiều tình tiết mâu thuẫn trong vụ án.

Theo chị của nạn nhân, chị em ở cùng nhà nên không thấy Ph. có dấu hiệu buồn chán sau khi chấm dứt với Vũ. Bên cạnh đó Ph. có bạn trai mới rất hạnh phúc và hai người tính tiến tới hôn nhân.

“Nhưng Vũ không ngừng làm phiền, nhiều lần nhắn tin với nội dung đe dọa, đòi giết Ph. và bạn trai, dọa đốt nhà... Vậy mà cơ quan điều tra lại ra kết luận Vũ nhắn tin níu kéo tình cảm và em gái tôi buồn chán là hoàn toàn không có cơ sở" - chị của Ph. bức xúc.

Cũng theo người chị, thi thể của Ph. có nhiều vết bầm tím, bị trầy xước vùng cổ, chiếc áo ướt đẫm nước thuốc trừ sâu cho thấy có dấu hiệu chống cự trước và bị nứt gãy xương ngực. Tuy nhiên, công an cho rằng những vết thương đó là do lúc đưa nạn nhân đi cấp cứu gây ra. Khi phát hiện sự việc mọi người thấy trong ba lô của Vũ có một lá thư tuyệt mệnh nhưng cơ quan công an không thu giữ được và không nắm nội dung bức thư?

Vì vậy gia đình nữ sinh Ph. mong muốn cơ quan CSĐT điều tra lại vụ án công tâm, khách quan, làm rõ những ẩn khuất và tình tiết mâu thuẫn trong vụ án.