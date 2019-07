Thương tâm: Anh nguy kịch, em tử vong vì thuốc diệt chuột

Chiều 29-7, ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, nguyên nhân cháu Nguyễn Thị Th. (hai tuổi, con của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Cảnh, trú tại xã Quỳnh Văn) tử vong là do ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Trước đó, chiều 27-7, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Cảnh có việc phải đi ra ngoài và để hai con Nguyễn Xuân N. ( bốn tuổi) và Nguyễn Thị Th. (hai tuổi) ở nhà.

Đến chiều tối cùng ngày, khi trở về nhà, vợ chồng anh Cảnh hốt hoảng khi thấy hai con nằm bất động ở nền nhà. Cạnh đó, có gói thuốc diệt chuột, hai con đã bóc ra ăn.

Mọi người khẩn trương đưa hai con đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc quá nặng, cháu Th. đã tử vong sau đó còn cháu N. được chuyển từ bệnh viện huyện vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trước đó, vợ chồng anh Cảnh có mua gói thuốc diệt chuột về cất trên mái nhà bếp. Có thể gói thuốc diệt chuột rơi rừ mái nhà xuống nền nhà bếp. Cháu N. nhầm tưởng gói thuốc diệt chuột là gói kẹo nên đã bóc ra để hai anh em ăn rồi xảy ra sự việc đau lòng. Sau hai ngày cấp cứu, hiện sức khỏe cháu N. đang bình phục dần.