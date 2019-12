Thuyền chở 7 người bị lật, 2 cha con đang mất tích

Tối 18-12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai cha con bị lật thuyền mất tích trên sông Hoàng Mai (đoạn chảy qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).



Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đang tìm kiếm hai cha con mất tích trên sông Hoàng Mai.

Theo ông Nguyễn Bá Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện, khoảng 16 giờ chiều 18-12, có một nhóm bảy người đi trên một chiếc thuyền qua sông Hoàng Mai. "Khi thuyền ra giữa sông thì bị lật, năm người bơi được vào bờ, còn hai cha con ở phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai) đang mất tích”.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9 xuất một xe chỉ huy, một xe chữa cháy, 14 cán bộ, chiến sĩ đưa trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Hiện do trời tối, nước sông sâu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn nhưng mọi người đang rất nỗ lực.

Được biết, người cha mất tích năm nay 36 tuổi, còn người con mới 5 tuổi.