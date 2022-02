Chiều 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.



Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hữu Phát (25 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè), Nguyễn Văn Phú (25 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Phạm Tiến Thành ( 20 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè), Nguyễn Hồ Minh Khiết (23 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Nhân (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang).



Đối tượng Nguyễn Hữu Phát bị bắt giữ. Ảnh: TM

Theo điều tra, vào lúc 13 giờ 10 ngày 19-1, tại QL1 đoạn thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Cái Bè bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Quốc Thiện (20 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bịch ni lông màu trắng bên trong chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, khối lượng khoảng 30 gram và gần 18 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Phát tại ấp 2, xã An Thái Trung huyện Cái Bè. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 bịch ni lông màu trắng bên trong chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, khối lượng khoảng 10 gram; 3 viên thuốc lắc; 4 điện thoại di động; 5 xe mô tô; 74 triệu đồng; 1 máy tính bảng; 1 bình xịt hơi cay; 9 cây dao tự chế; cùng nhiều dụng cụ để phân chia ma túy.



Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TM

Cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở bà ngoại của Phát tại ấp 2, xã An Thái Trung thu giữ nhiều bịch ni lông lớn, nhỏ bên trong có chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều viên nén màu nâu nghi là ma túy.

Tổng khối lượng ma túy cảnh sát thu giữ là 1,163 kg.

Sau khi tiến hành mời làm việc 13 đối tượng có liên quan, qua test nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma túy và thừa nhận mua ma túy của Phát và đồng phạm để sử dụng.

Phát là đối tượng có tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và vừa chấp hành án xong khoảng vài tháng, Phát lại tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và bị bắt trong vụ án trên.