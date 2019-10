Tiểu đoàn CSĐN số 2 nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Buổi lễ được tổ chức sáng 26-10, tại TP.HCM. Theo Trung tướng Phạm Quốc Cương – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, đây là lực lượng tiên phong trong các trận chiến với tội phạm nguy hiểm.



Từ khi thành lập đến nay, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 luôn chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.



Thượng tá Khưu Thanh Triều – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Ảnh NT.

Đơn vị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quân triệt phá gần 50 chuyên án lớn, bắt giữ 921 đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.



Các chiến công tiêu biểu như phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) triệt phá vụ án tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “Sida”) cầm đầu, bắt 135 đối tượng, 63 xe ô tô và hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Phối hợp với C02 triệt phá đường dây đánh bạc, bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà) cầm đầu bắt 57 người, thu nhiều tang vật phục vụ điều tra.

Phối hợp Cục C04 triệt phá chuyên án mang bí số 218LP do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 300kg ma túy đá, đây là số lượng ma túy đá lớn nhất bắt giữ tại TP.HCM đến thời điểm phá án.



Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 từng tham gia nhiều chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm lớn. Ảnh CA.

Ghi nhận những thành tích và chiến công xuất sắc trong 15 năm qua, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, Bằng khen.

Được biết, đây là đơn vị nhiều năm liền được tặng cờ thi đua cấp Bộ; hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các Bộ, Ban, ngành, UBND các địa phương tặng Bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.