Tìm 2 phụ nữ vụ giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Theo nguồn tin của PLO, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phát công văn đến công an 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, Thành phố trên cả nước, truy tìm người hai người phụ nữ nghi là có liên quan vụ án gây hoang mang dư luận xảy ra tại một ngôi nhà thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).



Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà

Cụ thể, 1 người tên là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TPHCM.

Chiếc ô tô 7 chỗ được cho liên quan đến vụ án này là loại Ford Everest (7 chỗ), màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát 51A.718.30. Chủ xe có hộ khẩu tại quận Tân Bình, TPHCM.

Như PLO đã thông tin, tối ngày 15-5 ông H. đến căn nhà mới mua dọn dẹp, để chuẩn bị chuyển đến ở thì phát hiện một thùng nước màu xanh, bên trong có chứa bê tông và một khối hình trụ quấn kẽm, bịch nilon, được dán kín bằng silicon.

Do khối hình trụ nhẹ hơn, nên mọi người khiêng ra vứt bên hông nhà. Còn thùng nước có chứa bê tông quá nặng nên ông H. mới nhờ người dùng búa đập bê tông để mang đi vứt.

Đến 19 giờ ngày 15-5, khi vừa đập nứt khối bê tông ra thì thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Khi kiểm tra kỹ thì phát hiện bên trong có xác người đang phân hủy, nên báo cơ quan công an. Đến sáng ngày 16-5 cơ quan công an tiếp tục tìm thấy thi thể thứ hai trong khối hình trụ tròn ở bên hông nhà.