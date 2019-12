Tìm thân nhân người chạy xe máy tử vong ở Bình Chánh

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tìm thân nhân của một người đàn ông bị tai nạn giao thông.



Xe máy nạn nhân điều khiển khi xảy ra tai nạn. Ảnh: CACC

Theo đó, khuya 19-12, tại quốc lộ 50 đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đã xảy ra va chạm giữa xe máy không biển số và ô tô 51C-398.76 chạy từ hướng ngược lại.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy bị thương và được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nạn nhân khoảng 35 tuổi, thân hình gầy và có râu mép. Trên cánh tay có hình xăm chữ Thái Văn Tân, nạn nhân cao 1m62, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần dài kaki màu đen.

Công an yêu cầu ai là thân nhân hoặc biết, chứng kiến vụ việc đến trực tiếp Công an huyện Bình Chánh; liên lạc qua điện thoại 028.376.06915 hoặc 0938486585 gặp công an Bùi Minh Tuyên để giải quyết.