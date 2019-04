Tìm thấy 3 thi thể học sinh trên sông Hiếu

Gần trưa 30-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cùng Đội Cảnh sát PCCC số 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã tìm, vớt được ba thi thể học sinh bị đuối nước mất tích trên sông Hiếu từ chiều hôm qua (29-4).



Lực lượng cứu nạn tìm, vớt thi thể ba em.

Ba thi thể học sinh được tìm thấy gồm: em Phùng Thị Mai (8 tuổi, khối 4, phường Long Sơn, thị xã Thái Hoa), Trần Thị Kim Xuyến (13 tuổi) và Trần Văn Luyện (11 tuổi, cùng trú xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Em Xuyến và em Luyện là anh em họ, nhà ở gần nhau.



Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 29- 4, trời nắng nóng, năm em gồm em Mai, em Xuyến, em Luyện và hai em Nhung (học lớp 3), Vi (học lớp 1) được nghỉ học, rủ nhau ra sông Hiếu (đoạn chảy qua khối 4, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tắm.

Tắm được một lúc em Nhung và Vi không nhìn thấy em Mai, em Xuyến, em Luyện nên đã hốt hoảng leo lên bờ, chạy về nhà gọi ông Phan Văn Định (trú tại xóm 4, phường Long Sơn) ra cứu các bạn.

Ông Định hô hoán người dân và chạy ra sông thì các em đã mất tích.

Nhận được tin báo, thị xã Thái Hòa đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng của UBND phường Long Sơn, phường Quang Tiến, Đội PCCC số 3, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã Thái Hòa, ngư dân tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Ông Đinh Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo cuộc tìm kiếm cứu nạn.



Đến sáng 30-4, thi thể em Mai được tìm thấy, sau đó thi thể em Xuyến và em Luyện được tìm thấy cách nơi các em tắm chừng 1km về phía hạ nguồn sông Hiếu.

+ Cũng vào chiều 29-4, ông Nguyễn Khánh Hòa (44 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) sau khi cùng bạn đi ăn tiệc cưới tại xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì rủ nhau xuống bãi biển tự phát thôn Nam Thắng (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) tắm mát. Quá trình tắm, ông Hòa bị sóng cuốn mất tích. Thi thể ông Hòa được tìm thấy sau đó.