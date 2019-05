Tìm thấy thi thể hai cô cháu sau một ngày mất tích bí ẩn

Chiều 23-5, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho hay đã tìm thấy hai thi thể trên sông Cầu Chày đoạn qua địa phận xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.



Sông Cầu Chày đoạn phát hiện thi thể hai cô cháu.

Theo Công an, khoảng 21 giờ tối qua, gia đình bà Quách Thị Tươi, trú thị trấn Ngọc Lặc đến báo về việc con trai của mình là Đỗ Thanh Phong (11 tuổi) và Đỗ Thị Thúy (28 tuổi, cô của Phong) đi khỏi nhà nhiều giờ không thấy về.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an nhiều xã vào cuộc tìm kiếm. Tới ngày 22-5, thi thể hai cô cháu lần lượt được phát hiện trên sông tại hai vị trí khác nhau với biểu hiện tử vong do đuối nước.

Công an sau đó đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân an táng.