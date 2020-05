Tìm thấy thi thể học sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi

Ngày 10-5, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa tìm thấy thi thể em Phạm Văn Đ. (15 tuổi), học sinh lớp 8, bị nước cuốn trôi vào ngày 8-5 ở sông Sài Gòn (phường Bình Nhâm, TP Thuận An).



Lực lượng người nhái tìm kiếm học sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi. Ảnh: KD

Thi thể em bị mắc kẹt trong đám lục bình gần bờ sông Sài Gòn thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Trước đó, vào ngày 8-5, em Đ. cùng nhóm bạn học ra khúc sông Sài Gòn (phường Bình Nhâm, TP Thuận An) để chơi và tắm sông.

Khi cả nhóm học sinh đang nghịch nước ở gần bờ thì bất ngờ em Đ. hụt chân rồi bị dòng nước đẩy ra xa cuốn đi.

Thấy vậy, các bạn còn lại hô hoán người dân gần đó đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì nạn nhân đã bị dòng nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Dương huy động lực lượng người nhái tìm kiếm.