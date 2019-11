Tìm thấy thi thể nữ sinh 11 tuổi mất tích bí ẩn

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) nổi lên trên đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Em T. bị mất tích từ chiều 3-11 sau buổi tiệc sinh nhật với bạn ở làng bên cạnh.



Đập Bàu Ganh- nơi phát hiện thi thể em T.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) hiện đã có mặt tại hiện trường và đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của em T.

Trước đó, chiều 3-11, em T. đạp xe đạp đi sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật một người bạn học. Chiều cùng ngày, em T. rời nhà bạn để về nhà.

Tuy nhiên, đến chiều tối gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Khi tìm ra bờ đập Bàu Ganh có chiếc mũ và áo của em T.

Ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết: “Toàn bộ dân làng và UBND xã huy động công an lên mò tìm trên đập Bàu Ganh nhưng không thấy em T. Sau đó, một người đàn ông đưa chiếc xe đạp của em T. ra nói rằng thấy chiếc xe đạp trên bờ đập Bàu Ganh nên đưa về nhà, giờ đưa ra trả. Cả ngày hôm nay chúng tôi huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng chưa tìm được em T.”.

Chiều hôm qua, mẹ của em T. đang làm công nhân ở miền Nam nghe tin con bị mất tích liền chạy lên Sân bay Tân Sơn Nhất để mua vé máy bay về sân bay Vinh. Tuy nhiên, vé về sân bay Vinh đã hết nên mẹ của em T. và hai người em chồng phải ngồi chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất cả đêm để 4 giờ sáng hôm nay (5-11) lên máy bay về sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) rồi bắt xe đò về quê nhà.