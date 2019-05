Tìm tung tích nạn nhân vụ chết bất thường dưới gầm ô tô

Trưa 2-5, ông Lưu Hải Việt, Trưởng Công an xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán, người thân của nạn nhân tử vong bất thường dưới gầm xe ô tô tải.

“Chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức lễ an táng nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ”- ông Việt nói.



Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm xe ô tô tải.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 30- 4, anh Lê A.T. (trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) - lái xe tải chở hàng đỗ gần nhà rồi vào ngủ. Đến 8 giờ, anh định ra xe để đi chở hàng tiếp thì giật mình phát hiện thi thể một người đàn ông dưới gầm xe.

Anh T. đã để nguyên hiện trường chạy đi báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường cho thấy, một phần cánh tay của nạn nhân vẫn đang nằm dưới bánh trước của xe tải. Chiều cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều phòng nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử

Được biết, trưởng Công an xã Quỳnh Châu cũng đã ra công văn gửi cơ quan chức năng tìm tung tích nạn nhân: “Người đàn ông chết dưới gầm xe ô tô chưa rõ nguyên nhân. Đặc điểm nạn nhân khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m62cm, mặt quần bò màu xanh, áo khoác ấm màu vàng, đội mũ nồi màu vàng trắng, đi giày da màu đen”.