Tin mới vụ người phụ nữ đưa con nuôi đi trộm tiền ở quận 3

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Chu Thuý An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.





Bà An bị công an phát hiện tàng trữ ma túy gần một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh: CA

Bà An chính là người đã chở và xúi bé TTP (9 tuổi, là con nuôi và cháu của chồng An) trộm cắp chiếc túi đựng tiền, thẻ cào điện thoại của bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3) vào hôm 23-9.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.



Sau khi bà An bị khởi tố, bắt giam, bé P. được công an bàn giao cho gia đình để quản lý, chăm sóc.



Hình ảnh bé T. lấy túi tiền được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Công an quận 3 sau đó vào cuộc, phối hợp với công an quận Bình Tân truy xét.

Chiều 30-9, Công an quận Bình Tân phát hiện An đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi xe của một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên bắt giữ.

Kiểm tra túi vải màu tím mà An mang theo, công an thu giữ một gói nylon chứa tinh thể không màu. Qua giám định, tinh thể không màu này là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine và có khối lượng 0,6 g.

An khai mua số ma túy trên của một phụ nữ tên Vân không rõ lai lịch với giá 200.000 đồng để sử dụng.

Riêng hành vi trộm cắp của bà An, Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.