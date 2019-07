Tình trạng sức khỏe của CSGT bị xe máy hất văng ở Hải Phòng

Chiều 9-7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã tới khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng để thăm hỏi, động viên thượng úy CSGT bị xe máy tông khi đang làm nhiệm vụ.



Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi, động viên CSGT bị xe máy tông.

Trước đó, lúc 11 giờ 10 phút trưa 9-7, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội CSGT – TT – CĐ Công an huyện An Lão đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên tỉnh lộ 354 đoạn qua thôn Tân Nam (xã Mỹ Đức) đã bị một thanh niên phóng xe máy như bay tông trúng.

Cụ thể, khi Thượng úy Quý cùng hai cán bộ mặc sắc phục CSGT khác đang đứng ở lòng đường thì Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn) chạy xe Airblade theo hướng Tiên Lãng – Kiến An không đội mũ bảo hiểm phóng tới với tốc độ cao. Thượng úy Quý chạy vào trong tránh nhưng không kịp, bị xe máy tông trúng. Cú tông mạnh khiến thượng úy Quý văng lên không trung rơi xuống.

Theo các bác sĩ, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An. Ngay buổi trưa cùng ngày, Thượng úy Quý được chuyển tới khoa Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp để điều trị.



Theo chẩn đoán, Thượng úy Quý bị xuất huyết não, máu tụ trong não, gãy xương cánh tay và bị đa chấn thương khác. Bệnh nhân đang trong tình trạng không tỉnh táo. Các bác sỹ đang chỉ định đưa bệnh nhân đi chiếu chụp và làm các xét nghiệm để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Ông Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp tập trung huy động các y, bác sĩ giỏi và trang thiết bị y tế tốt nhất để điều trị, chăm sóc kịp thời cho Thượng úy Quý.

Được biết, công an huyện An Lão đã tạm giữ Đỗ Văn Thắng, người chạy xe máy tông trúng cán bộ CSGT, để điều tra làm rõ. Theo Công an xã Thái Sơn (huyện An Lão), Thắng hiện đang sống cùng cha, sau khi học xong lớp 9, Thắng nghỉ học làm lao động tự do.