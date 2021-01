Ngày 28-1, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hồ Sỹ Hà (42 tuổi, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Phạm Ngọc Sang (27 tuổi, trú huyện Vụ Bản, Nam Định) để điều tra về hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn phát hiện có một đường dây lợi dụng tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đã tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép nên đã lập chuyên án để điều tra.

Từ tháng 7-2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, các nước tạm dừng nhập cảnh. Hà và Sang biết được trong nước nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm việc. Hà và Sang móc nối với một số người ở Đài Loan, Trung Quốc để thiết lập đường dây, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Mỗi người lao động khi được đưa ra nước ngoài trái phép sẽ phải đóng cho Hà, Sang số tiền là 7.500 USD.

Sau khi nhận số tiền trên, người lao động sẽ được đưa đến biên giới Việt-Trung và vượt biên trái phép bằng đường bộ để sang Trung Quốc. Sau khi vào đến địa phận Trung Quốc sẽ người trong đường dây đón lên tàu biển để chờ thời cơ vượt biên sang Đài Loan.

Một số người lao động sau khi sang Đài Loan trái phép đã bị cảnh sát ở Đài Loan phát hiện, trục xuất về nước. Trong đó có anh NVH (29 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) được đưa từ Trung Quốc sang Đài Loan bằng thuyền vượt biển.

Khi thuyền cách bến ở Đài Loan gần 1 km, vì lo sợ vi phạm pháp luật nên chủ thuyền đã đẩy anh H. cùng nhóm người xuống biển. Anh H. cố gắng bơi vào bờ thì bị lực lượng công an ở Đài Loan bắt giữ. Sau đó, anh H. bị trục xuất về quê nhà.

Tổng số tiền mà Sang và Hà đã thu lợi, chiếm đoạt được hơn 270 triệu đồng.

Khi biết đang bị điều tra, ngày 24-1, Hà đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sang.