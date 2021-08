Chiều 29-8, ông Trần Ngọc Hà, trưởng ban Tuyên giáo, người phát ngôn của TP Vũng Tàu thông tin, thành phố đang xác minh, xử lý sự việc liên quan tới clip ghi lại cảnh tranh cãi qua lại giữa hai tổ công tác của địa phương này trong khi thực hiện nhiệm vụ.



Clip hơn 4 phút ghi lại nội dung này được tung lên mạng xã hội trong hai ngày qua đã có rất nhiều người chia sẻ, bình luận; có những ý kiến chỉ trích, phê bình người trong cuộc về cách hành xử.

Theo tìm hiểu của PLO, clip ghi lại là hình ảnh tổ kiểm tra của phường 4, TP Vũng Tàu yêu cầu kiểm tra giấy tờ thành viên trong tổ công tác của công an TP Vũng Tàu.

Trong tổ công tác của công an TP Vũng Tàu có ba cán bộ công an mặc đồ ngành và một số cán bộ mặc đồ ngành của đơn vị tham gia phối hợp. Địa điểm kiểm tra là tại đường Bà Triệu, phường 4 (giáp phường 1, TP Vũng Tàu).

Trong clip, người phụ nữ đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới trong tổ kiểm tra của phường mình kiểm tra giấy tờ hai thành viên đi cùng tổ kiểm tra của công an TP Vũng Tàu. Lý do phía phường cho rằng các cán bộ này đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định trong thời gian Vũng Tàu triển khai giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Clip thể hiện người phụ nữ nói lớn: “…Coi coi đi làm có giấy tờ đầy đủ không, thêm một người đi chung nữa đâu… Thêm một người nữa đưa giấy tờ ra đây…Chụp hình lại CMND, giữ lại cho chị, lập biên bản”. Phía sau là nhân viên phường đang viết biên bản...

Phía tổ kiểm tra công an thành phố có bức xúc nói lại “kiểm tra tôi này…”. Một cán bộ khác đã tới nói lại khi cho rằng nữ cán bộ phường đi làm nhiệm vụ cũng không đeo thẻ công chức. Lúc này một công an đã tới ngăn, kéo người này đi để tránh đôi co.

Theo ông Trần Ngọc Hà, lãnh đạo thành phố nhìn nhận đây là sự việc cho thấy trong quan hệ phối hợp giữa hai nhóm công tác chưa có sự thống nhất và cách hành xử thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ.

Thành phố sẽ họp, yêu cầu hai bên tường trình; yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan để chấn chỉnh thái độ làm việc.