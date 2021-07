Ngày 27-7, ông Nguyễn Đức Lai, Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận cho biết, Tổ tuần tra số 2 của UBND phường đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra phát hiện một thanh niên trong cốp xe có chứa 1 con dao và 1 gói thuốc lá chứa ma tuý.



Gói thuốc lá chứa tinh thể màu trắng mà thanh niên thừa nhận là ma tuý đá.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 45 ngày 26-7, tổ tuần tra số 2 của UBND phường 9 đang làm nhiệm vụ tuần tra theo nhiệm vụ.

Khi đến ngã tư Phú Nhuận, tổ kiểm tra phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, chạy xe trong khung giờ hạn chế ra đường nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của thanh niên trên có chứa 1 con dao và 1 gói thuốc lá hiệu KENT (vỏ ngoài gói thuốc có dán gói nilon kín vào trong chứa tinh thể không màu). Nam thanh niên khai nhận là ma túy đá và mua để sử dụng.



Kiểm tra cốp xe của thanh niên. Ảnh: CACC

Tổ tuần tra Ban Chỉ huy quân sự phường đã phối hợp cùng Công an phường, bảo vệ dân phố, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường làm rõ. Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên PNL, (trú Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.