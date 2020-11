Toàn cảnh vụ cháy công ty sản xuất đồ gỗ tại Bình Dương

Đến sáng 15-11, vụ cháy xảy ra tại một công ty sản xuất đồ gỗ nằm trên đường Thuận Giao 24 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) đã được dập tắt hoàn toàn.



Theo ghi nhận, toàn bộ khu nhà xưởng của công ty này đã bị lửa thiêu rụi. Đến sáng 15-11, sau một đêm nỗ lực chữa cháy, lực lượng PCCC đã dập tắt hoàn toàn được vụ cháy và rút khỏi hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu, công ty này có diện tích hơn 3000 m2, thời điểm xảy ra cháy vào khoảng 19 giờ 30 ngày 14-11.

Nhận được tin báo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với công an TP Thuận An, công an TP Thủ Dầu Một, công an TP Dĩ An và công an thị xã Tân Uyên đã huy động 14 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, khống chế vụ cháy.

Do sức nóng của vụ cháy và sợ lửa cháy lan sang. Nhiều người dân ở trọ ngay sát vụ cháy đã phải di dời đồ đạc trong đêm. Đồng thời, phải đi ngủ nhờ nhà người quen, đến sáng nay mới dám quay về phòng trọ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng tỉ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Được biết, trong ngày 14-11 tại Bình Dương đã liên xảy ra liên tiếp 3 vụ cháy khiến 2 quán cà phê chòi, 2 cơ sở phế liệu và một công ty bị lửa thiêu rụi.







Vụ cháy lớn trong đêm làm đỏ rực một góc trời, đến khuya ngày 14-11 ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Ảnh: LÊ ÁNH











Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang khu phòng trọ có hàng ngàn người dân sinh sống. Ảnh: LÊ ÁNH



Người dân hỗ trợ lực lượng công an chữa cháy không để lan sang khu phòng trọ. Ảnh: LÊ ÁNH



Người dân di dời đồ đạc ra và nằm vật vã ngoài trời giữa đêm. Ảnh: LÊ ÁNH











Khu nhà xưởng của công ty rộng hàng ngàn mét vuông, bị lửa thiêu rụi và đổ sập hoàn toàn. Ảnh: LÊ ÁNH



Người dân đi ngủ nhờ nhà người quen, đến sáng nay mới dám quay về phòng trọ. Ảnh: LÊ ÁNH