Ngày 30-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2021. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ các điểm cầu của Bộ Công an tại Hà Nội và TP.HCM tới điểm cầu công an các tỉnh.



Triệt phá đường dây giấu ma túy trong mô tơ điện. Ảnh: HUY HÀ

Thuê kho xưởng để tập kết ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng C04, cho biết trong sáu tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng.

Khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, các tỉnh trọng điểm phía Nam và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đang trở thành “địa bàn nóng” về tội phạm ma túy của Việt Nam.

Sau khi Trung Quốc trấn áp mạnh tội phạm ma túy và kiểm soát chặt chẽ biên giới vì dịch COVID-19, các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và móc nối với các đối tượng trong nước để đầu tư kinh doanh, thuê kho, xưởng, căn hộ chung cư.

Tiếp đó, những đối tượng này điều hành việc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Lào, Thái Lan, Campuchia đưa vào Việt Nam, tập kết với thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong các mô tơ điện (nặng khoảng 1 tấn/mô tơ); đóng gói ma túy lẫn trong các hàng hóa như đồ gỗ, máy móc… Thậm chí, mới đây công an còn phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy trong dạ dày heo rồi đưa vào tủ cấp đông… để vận chuyển trái phép đi các nước thứ ba tiêu thụ.

Cũng theo C04, một số đường dây mang tính chất xuyên quốc gia, sử dụng phương thức thanh toán giao dịch, liên lạc qua Internet, thẻ ngân hàng quốc tế hoặc tinh vi hơn là sử dụng tiền ảo như bitcoin, ethereum (không có giá trị ở Việt Nam nhưng vẫn có giá trị quy đổi và thanh toán ở một số quốc gia).

Đặc biệt, C04 nhấn mạnh xu hướng các “con nghiện” chuyển địa điểm từ quán karaoke, vũ trường, bar... (do tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch) sang thuê khách sạn, căn hộ chung cư, resort cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

“Nghiêm trọng nhất là vụ phát hiện đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại BV Tâm thần Trung ương I, Bộ Y tế, có liên quan đến bệnh nhân điều trị tâm thần và cán bộ của bệnh viện, gây bức xúc trong dư luận” - C04 nêu ví dụ.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUY HÀ

Kiểm soát chặt ngáo đá



Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc.

Thứ trưởng dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy vẫn tìm cách hoạt động mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Do đó, lực lượng cần tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ xa, ngay từ bên kia biên giới.

“Phải triệt phá được cả đường dây, ổ nhóm, nhất là số đối tượng chủ mưu cầm đầu, không “đánh khúc giữa”; đồng thời phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành, không được để xảy ra tình trạng “nuôi lớn rồi mới đánh”” - Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh lực lượng công an cần phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội. Nhất là số đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần, ngáo đá, không để gây ra các vụ phạm pháp hình sự, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm.

Một vấn đề quan trọng khác, đó là việc phối hợp với VKSND, TAND các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Tinh thần là kiên quyết không để xảy ra tình trạng bắt oan, sai, bức cung, nhục hình nhưng cũng nhất định không bỏ lọt tội phạm.

Thu giữ hàng tấn ma túy tổng hợp Trong sáu tháng đầu năm, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 12.422 vụ, 17.683 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 300 kg heroin, 1,16 tấn và 2,52 triệu viên ma túy tổng hợp, 940 kg cần sa… Riêng Cục C04 chủ trì, phối hợp khám phá 54 vụ, bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ 172 kg heroin, 846 kg và 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản liên quan.