Tóm 2 nghi can cướp giật dây chuyền của bé gái

Ngày 20-5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Vũ Ngọc Tú (31 tuổi, ngụ Long Thành) và Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Theo công an, trưa 16-5, người dân báo tin có hai nghi can đi xe máy giật sợi dây chuyền vàng của một bé gái đang đứng trên lề đường tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành nên nhanh chóng xác minh, truy bắt nghi can.

Đến trưa 19-5, Công an thị trấn Long Thành tiếp tục nhận được tin báo có vụ “đua nóng” xe máy xảy ra tại khu vực Cầu Xéo (thị trấn Long Thành), nhân dạng giống với nghi can gây ra vụ cướp giật dây chuyền bé gái ba hôm trước.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với công an thị trấn tổ chức chốt chặn và phát hiện hai nghi can tại khu vực thị trấn Long Thành liền tổ chức truy đuổi. Khi phát hiện có người truy bắt, hai nghi can liền phóng xe máy bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ.