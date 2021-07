Ngày 24-7, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phát đi thông cáo báo chí về việc các công chức thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Hải Dương bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, ngày 23-7, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả diễn ra tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giam giữ đối với ba công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 14, thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.



Các bị can (từ trái qua phải): Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Ba công chức này bao gồm ông Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải, công chức Đội Quản lý thị trường số 17, nay là công chức Đội Quản lý thị trường số 14; Thành Thị Đông Phương, công chức Đội Quản lý thị trường số 17, nay là công chức Đội Quản lý thị trường số 14.



Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi còn giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bốn công chức nói trên.

"Tổng cục Quản lý thị trường kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi sai phạm và sẵn sàng loại khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường" - thông cáo báo chí của Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ.