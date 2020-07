Tông xe tải đang dừng đèn đỏ, tài xế tử vong trong cabin

Sáng 28-7, Công an huyện Tuy An, Phú Yên phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Video: Hiện trường vụ tai nạn



Đầu xe tải 29C-899.10 bị biến dạng sau khi tông vào một xe tải khác đang chờ đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: XT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay (28-7), xe tải 29C-899.10 do tài xế Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, ngụ huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam- Bắc.

Khi đến đoạn đường trên thì tông vào đuôi xe tải 75C-04014 do tài xế Ngô Quang Phương (35 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông cùng chiều đang dừng đèn đỏ.

Cú tông mạnh làm đầu xe tải 29C-899.10 bị bẹp dúm, vỡ nát. Tài xế Minh chết tại chỗ, kẹt trong cabin. Phụ xe Nguyễn Phan Tùng (26 tuổi, ngụ huyện Đan Phượng) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Lực lượng công an cùng người dân địa phương đã phá sắt, đưa các nạn nhân ra khỏi cabin xe.





Đầu xe tải vỡ nát. Ảnh: XT

Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe tải 29C-899.10 biến dạng, dưa hấu chở trên xe đổ xuống, vương vãi khắp nơi.

Nhiều thùng dầu nhớt chở trên xe 75C-04014 cũng bị vỡ, chảy lênh láng ra mặt đường.