Theo báo cáo kết quả đấu tranh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm năm 2021 của Công an TP Thủ Đức, lực lượng chức năng TP Thủ Đức đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 127 vụ, 261 tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Công an TP Thủ Đức bắt nhóm buôn ma túy thủ súng và lựu đạn phòng thân, tháng 4-2021. Ảnh: TS

Tang vật công an thu giữ gồm: 46866,3593 gram ma tuý tổng hợp, 7,9592 gram Heroin, 11865,4777 gram cần sa, 2,8107 gram Cocain, 54 xe mô tô, hai khẩu súng tự chế kiểu rulo, hai quả lựu đạn tập luyện cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, đấu tranh, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố 97 vụ, 134 bị can, chuyển Công an TP.HCM 8 vụ, 12 tội phạm và phát hiện 941 người dương tính với chất ma túy. Số người nghiện hiện đang quản lý tại địa phương là 1.451 người.

Công an TP Thủ Đức cũng đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa TP Thủ Đức chủ yếu là mua bán, tàng trữ trái phép ma túy với số lượng nhỏ lẻ. Tội phạm chủ yếu là người từ nơi khác đến hoạt động, cung cấp ma túy cho người tại địa phương.

Theo Công an TP Thủ Đức, địa bàn TP Thủ Đức tuy không phát sinh, hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy nhưng thời gian qua cũng ghi nhận một số vụ việc phức tạp, cho thấy khả năng có thể trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, trồng cần sa được tội phạm ma tuý nhắm đến.

Đặc biệt, địa bàn TP Thủ Đức nổi lên thủ đoạn ngụy trang ma túy thành hàng hóa để vận chuyển thông qua dịch vụ shipper. Điều này gây khó khăn trong việc phát hiện và phòng ngừa.