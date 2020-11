Ngày 31-10, Công an quận 9, TP.HCM đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông DVL, 27 tuổi, ngụ Đồng Nai để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo xác minh, ông L. đang là giáo viên của một trường cấp 2 tại TX Dĩ An, Bình Dương. Một nguồn tin cho biết, giữa thầy L. và em T (12 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) có nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại, mạng xã hội với nhau khá thường xuyên.

Khoảng 3 tháng trước, thầy L. rủ em T. đi khách sạn tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục. Trong lúc quan hệ tình dục, thầy L. đã dùng điện thoại quay lại.

Ngày 26-10, thầy L. gửi video trên qua zalo cho em T. xem, cả hai sau đó nhắn tin qua lại. Đến ngày 28-10, thầy L. tiếp tục đến phòng trọ em T. và chở em T. đi khách sạn tại phường Long Bình rồi quan hệ tình dục.

Sau khi em T. về nhà, mẹ em T. lấy điện thoại kiếm tra thì phát hiện trong zalo em T. video quay lại cảnh quan hệ tình dục giữa em T. và thầy L. nên trình báo công an.

Công an quận 9 sau đó đã vào cuộc điều tra, thực hiện giám định, lấy lời khai hai bên và các nhân chứng. Quá trình điều tra, công an xác định thầy L. quan hệ tình dục với em T. 2 lần tại khách sạn nên ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 9 chuyển Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một nguồn tin, quá trình công an điều tra cho thấy T. chỉ mới 12 tuổi nhưng đã khá trưởng thành, nội dung tin nhắn cũng thể hiện T. có quen biết, nói chuyện vui vẻ và có sự đồng thuận với thầy L. Nguồn tin này cũng cho biết, thầy L. đã có vợ và con nhỏ.