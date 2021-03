TP.HCM: Bắt nhóm tín dụng đen cho vay trên Facebook

Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Công an Tân Phú – TP.HCM vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994, quê Hà Nội) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1998) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Trước đó, qua theo dõi, Đội cảnh sát hình sự, Công an phường Hiệp Tân ập vào căn hộ thuộc chung cư Richstar 1 số 278 Hòa Bình bắt giữ bảy người trong đường dây tín dụng đen.



Công an quận Tân Phú khởi tố, bắt nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn và các quận huyện lân cận. Ảnh CA

Kiểm tra, công an phát hiện 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng tháng 5-2020, Tuân từ Hà Nội vào TP.HCM để hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook “Homebank Ngân hàng tại nhà, số điện thoại 0343698xxx” để tìm khách vay.

Đến tháng 9-2020, Tuân rủ và một số người khác cùng hùn vốn để cho khách vay tiền với lãi suất cao, hình thức vay tiền đứng và tiền góp.

Khi có khách cần vay tiền thì Tuân, Điệp và một số người trong nhóm xác minh chỗ ở, giữ bản photo hoặc bản chính CMND, hộ khẩu và các giấy tờ khác của khách vay.

Sau khi xác minh xong, Tuân dùng tài khoản số: xxx0166199999 thuộc ngân hàng TMCP Quân Đội; tài khoản số: xxx36842762011 tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và tài khoản số xxx208888 tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng của Tuân để chuyển tiền vào tài khoản của khách vay và thu tiền góp hàng ngày của khách.

Công an quận Tân Phú xác định nhóm Tuân và Điệp cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%năm.



Tang vật, giấy tờ bị công an thu giữ. Ảnh CA

Trước đó vào tháng 11-2020, Công an quận Tân Phú cũng đã bắt và ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với nhóm Phạm Văn Huấn và Trần Đăng Lịch cầm đầu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như trên với mức lãi suất cho vay từ 240% đến 540%/năm.

Theo Công an quận Tân Phú, mặc dù Công an TP.HCM nói chung và lực lượng Công an quận Tân Phú nói riêng đã phá nhiều vụ án, bắt nhiều người liên quan đến cho vay lãi nặng. Đồng thời, cảnh báo và tuyên truyền người dân về mức độ nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp vay tiền.

Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân nên tránh xa các hình thức cho vay nặng lãi, vì khi vướng vào thì rất khó thoát ra. Người dân cần hiểu rõ chiêu trò gài bẫy của một số đối tượng cho vay nặng lãi hay tổ chức tín dụng đen để đề phòng.

"Khi cần tiền, người dân nên tìm đến ngân hàng, các tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động với lãi suất nằm trong quy định cho phép. Tuyệt đối không nên dính vào các đối tượng cho vay nặng lãi, vì khi vay rồi thì rất khó thoát" – một cán bộ điều tra nói.

Trường hợp người dân bị các đối tượng đe dọa, đập phá đồ đạc, gây tương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thì ngay lập tức báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết (có thể làm đơn tố cáo hoặc điện thoại để tố cáo).