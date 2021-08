3 điều cần nhớ để không sập bẫy Trước đó, trao đổi rất nhiều lần với PLO về vấn đề này, Công an TP.HCM khẳng định Công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tổ chức để xác minh điều tra. Để tránh trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo qua điện thoại, công an khuyến cáo người dân ba điều. Một là hạn chế cung cấp thông tin cá nhân với những trường hợp không cần thiết. Hai là nếu nhận được cuộc gọi báo nợ cước, nợ thẻ… mà tự xác định mình không có thì dập máy ngay. Ba là công an khi làm việc sẽ gửi thư mời, ghi rõ thời gian, địa điểm chứ không bao giờ lấy lời khai qua điện thoại.