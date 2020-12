TP.HCM tăng gần 3.000 người nghiện trong năm qua

Trong năm 2020, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 1.795 vụ/4.988 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 147 vụ/1.063 đối tượng so với cùng kỳ). Công an đã khởi tố 1.578 vụ/2.107 bị can (tăng 145 vụ/232 bị can so với cùng kỳ); xử lý hành chính 204 vụ/2.850 đối tượng; chuyên đơn vị khác thụ lý 13 vụ/31 đối tượng. Công an thu giữ 34,328 kg Hêrôin; 758,232 kg ma túy tổng hợp; 312,3263 gram Cocain; 82,574 kg Cần sa; 3 quả nổ tự chế, 32 khẩu súng, 1.064 viên đạn các loại.