Trả lại hơn 1,7 tỉ đồng tang vật vụ cướp Trạm thu phí cao tốc

Ngày 4-4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao lại số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện Trạm thu phí Cao tốc Long Thành - Dầu Giây.



Đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai trao trả số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho trạm thu phí. Ảnh: ĐB.

Đây là số tiền được cơ quan công an thu giữ sau khi điều tra, bắt giữ các nghi can trong vụ án. Riêng 10 lượng vàng mà Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) dùng một phần số tiền cướp được để mua khi lẩn trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để đơn vị này đề nghị Toà án tỉnh định giá tài sản, xử lý sau.

Trong quá trình điều tra, Nam và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) khai nhận, do muốn có tiền nên cả hai bàn bạc, thực hiện cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Để thực hiện, Nam mua súng bắn đạn bi và 100 viên đạn bi trên mạng với giá 4 triệu đồng.



Sáng 7-2, Nam và Tuấn Anh dùng súng và dao xông vào khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) rồi cướp đi số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Sau đó, Nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người thân quen ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Số ít còn lại, Nam hẹn Tuấn Anh về khu vực Ga Sài Gòn để chia nhau và tính đường chạy trốn ra phía Bắc thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ.

Cả hai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong quá trình lẩn trốn, Nam đã dùng một phần số tiền cướp được để tiêu xài cá nhân và mua 10 lượng vàng cất giấu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất kết luận điều tra.