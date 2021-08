Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh đã có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Thị Hồng Hạnh (ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 7-2021, Công an TP Trà Vinh liên tiếp nhận bốn tin báo của người dân về việc bị một phụ nữ lừa cho quà từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26-7 công an đã xác định Hạnh là nghi phạm nên mời về làm việc. Khám xét nơi ở của Hạnh ở ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long lực lượng công an thu giữ nhiều tiền, vàng và ví cầm tay cất trong két sắt.



Bị can Lê Thị Hồng Hạnh. Ảnh: CATV

Bước đầu, Hạnh khai đã thông báo tin giả đến các bị hại là “có chùa đang cho từ thiện 5 triệu đồng và 1 bao gạo”, kêu các bị hại rủ thêm nhiều người quen cùng đi.

Trên đường chở các bị hại đi “nhận quà” Hạnh nói các bị hại để mình cất dùm tiền, vàng nếu thấy đeo vàng thì nhà hảo tâm không phát quà. Tin tưởng các bị hại đưa tài sản cho Hạnh giữ, lúc này Hạnh giả vờ quay lại rước thêm người rồi chiếm đoạt 4,7 triệu đồng, 1 đôi bông tai, 2 điện thoại di động của bị hại.

Theo công an, Hạnh có 5 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở tỉnh An Giang.