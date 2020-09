Trạm trưởng y tế làm khống giấy khám sức khỏe

Ngày 21-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Cẩm (49 tuổi, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phù Liễn, quận Kiến An) và Trần Thị Thu Hà (30 tuổi, quận Lê Chân) để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.



Bà Trần Thị Cẩm (bìa trái) và Trần Thị Thu Hà bị bắt về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 7-9, Công an phường Hành Kênh phát hiện Trần Thị Thu Hà có hành vi bán giấy khám sức khoẻ cho người phụ nữ khác.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác định giấy khám sức khoẻ này có liên quan tới bà Trần Thị Cẩm, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phù Liễn (quận Kiến An).



Công an quận Lê Chân đã thu giữ 12 tờ giấy khám sức khỏe được ký khống, đồng thời, khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Cẩm và Trần Thị Thu Hà.

Công an xác định bà Cẩm có hành vi ký khống vào các tờ giấy chứng nhận sức khỏe. Còn Hà có hành vi mua bán các giấy chức nhận sức khỏe ký khống này cho những người có nhu cầu.