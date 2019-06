Tranh thủ người yêu 'nhí' về nhà, thanh niên xâm hại nhiều lần

Công an huyện Châu Thành (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Nguyễn Văn Khang

Theo công an, Khang và em NTLA (14 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gia đình A. không đồng ý vì em còn nhỏ.

Lo A. sẽ bị Khang dụ dỗ làm bậy nên gia đình đưa em đến nhà bà con ở tỉnh Bình Dương nhưng cả hai thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội.

Ngày 3-5, A. trở về quê và được Khang rủ đến xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành chơi đến 8-5. Trong thời gian này, Khang đã làm chuyện người lớn với người yêu nhí.

Sáng 9-5, gia đình A. đi tìm đưa con về nhà và gặng hỏi thì biết được sự việc nên đã trình báo công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.