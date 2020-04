Trao huy hiệu Tuổi trẻ dung cảm cho công an hy sinh

Sáng 4-4, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng thừa ủy quyền Trung ương Đoàn đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn tại nơi tổ chức tang lễ.

Thượng sỹ Toàn là tấm gương dũng cảm trong việc đấu tranh chống tội phạm.



Đại diện Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho thượng sỹ Võ Văn Toàn. Ảnh: HẢI HIẾU

“Đây là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ để mọi người noi theo, rèn luyện chính bản thân mình. Qua sự việc lần này, Thành Đoàn sẽ có những kế hoạch cụ thể giúp các bạn đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, chấp hành chủ trương pháp luật”, ông Dũng nói.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 2-4, Trung tâm Chỉ huy thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Nhận được chỉ đạo, Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm trên.

Khi đến khu vực cầu Mân Quang (Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Hai chiến sĩ công an hy sinh là Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn. Anh Mai Quốc Long (35 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) bị thương.

Trong đêm, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. Chín thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra.

Chiều 3-4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng bậc hàm cho anh Đặng Thanh Tuấn từ đại úy lên thiếu tá. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Võ Văn Toàn từ Trung sĩ lên thượng sĩ.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã dẫn đầu đoàn của UBND đến thắp nén hương tưởng nhớ và chia buồn cùng gia đình hai công an. UBND TP Đà Nẵng đã hổ trợ gia đình mỗi công an hi sinh 50 triệu đồng.