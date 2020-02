Trao thưởng người phát hiện thi thể trong valy trên sông Hàn

Ngày 17-2, Thượng tá Ngô Văn Trình, Phó Phòng Xây dựng phong trào, Công an TP Đà Nẵng, đã trao thưởng cho ông Nguyễn Khanh (55 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Ông Khanh là người đã phát hiện thi thể được bỏ trong valy trên sông Hàn và trình báo công an sau đó.



Thượng tá Ngô Văn Trình, Phó Phòng Xây dựng phong trào, Công an TP Đà Nẵng, trao thưởng cho ông Nguyễn Khanh. Ảnh: HẢI HIẾU

Trước đó, ngày 7-2, ông Khanh trong lúc cùng vợ đi ghe trên sông Hàn đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý (phường Hòa Cường Bắc) thì phát hiện một valy nhựa, trong đó chứa một phần thi thể của nạn nhân.

Ông Khanh đã lập tức trình báo công an, vụ án nhanh chóng được điều tra, bắt nhanh hung thủ gây án.

“Hành động phát hiện và tích cực cung cấp thông tin của ông Khanh cho công an góp phần nhanh chóng làm rõ vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Điều này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được quan tâm, mong rằng ông Khanh tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của TP” - Thượng tá Trình nói.

Lãnh đạo và Công an TP Đà Nẵng đã biểu dương, đồng thời trao phần thưởng 5 triệu đồng cho ông Khanh.