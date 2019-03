Trích xuất camera an ninh bắt 2 kẻ cướp giật

Ngày 3-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Ngô Tuấn Anh (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và Nguyễn Long Điền (18 tuổi, quê ở Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Liều lĩnh bỏ chạy nhưng hai tên cướp vẫn không thoát

Trước đó, vào 20 giờ, ngày 25-2, chị Mai Thị H đang đi trên đường đoạn qua khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì bị Ngô Tuấn Anh và Nguyễn Long Điền ép xe giật đi 1 chiếc túi xách, bên trong có hơn 66 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị H., Công an phường Bình Hòa đã tiến hành rà soát nhanh, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh lắp đặt tại khu vực gần hiện trường, bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường.



Chiếc xe hai tên cướp sử dung để đi cướp

Chỉ sau vài giờ truy tìm, đến gần 3 giờ sáng, ngày 26-2, tổ công tác của Công an phường phát hiện hai tên cướp. Thấy lực lượng công an hai tên cướp chạy với tốc độ cao, liều mình bỏ chạy. Tuy vậy, lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, tóm gọn hai tên cướp. Tại cơ quan công an chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.