Triệt băng cướp giật đạp người, xịt hơi cay gây án khắp TP.HCM

Ngày 30-6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết như trên.

Băng nhóm gồm: Đào Quốc Thiện, Dương Ngọc Bảo, Nguyễn Quốc Thái (tự Kutin), Hồ Anh Tài (Tài Bu).



Băng nhóm cướp giật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu, băng nhóm này hoạt động khắp các quận: quận 1, quận 3, quận 10, quận 11…trong đó quận 10 và 11 là hai địa bàn chính. Nhóm người này thường bắt cặp đi với nhau và phân chia công việc rõ ràng: lái xe, giật, cản địa và luôn có thanh niên chốt chặn giữ vai trò cảnh giới, phát hiện nếu có công an thì kịp thời báo động hoặc khi bị dân truy đuổi giữ vai trò cản địa.

“Chúng thường thủ dao bấm, sẵn sàng đạp, xịt thẳng hơi cay vào người dân và lực lượng trinh sát khi bị phát hiện truy đuổi, hòng thoát thân. Qua camera, chúng tôi phát hiện, từng có nạn nhân bị đạp ngay trên đường cách mạng tháng 8”, trinh sát đặc nhiệm nhớ lại.

Nhận thấy tính chất manh động, táo tợn của băng nhóm này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng đeo bám, triệt phá, lập lại an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho người dân.



Phương tiện thu giữ tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng 20-6, Tài và Thái chạy 2 xe máy đi tìm “con mồi” ở quận 11. Tới quán ốc trên đường Âu Cơ, phát hiện con mồi là một thanh niên ngồi nhậu, để túi xách kế bên, cả hai ra tay.

Qua truy xét, trinh sát đặc nhiệm bắt Hồ Anh Tài (tự Tài Bu, 30 tuổi). Từ lời khai của Tài, tiếp tục truy xét, đặc nhiệm phối hợp cùng công an phường 9 quận 8 mời Nguyễn Quốc Thái (tự Ku tin, 24 tuổi) lên làm việc.

Theo hồ sơ công an, Thái là đối tượng có thông báo truy tìm của Công an quận 11 do có liên quan đến vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên đường Tạ Uyên (phường 4, quận 11) vào ngày 21-2-2019.

Vụ việc hiện đang được Đội Hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.