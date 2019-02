Triệt phá băng cướp vùng giáp ranh Đồng Nai

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa bắt giữ Đỗ Văn Hòa (quê Bình Thuận), Lê Đình Nhất và Hồ Chiêu Hùng (quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản.



Trước đó, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 liên tục xảy ra các vụ cướp, cướp giật trên địa bàn các xã Xuân Hưng, Xuân Thọ, thị trấn Gia Ray, Khu công nghiệp huyện Xuân Lộc gây lo lắng trong dân.

Các vụ cướp, cướp giật xảy ra từ 19 giờ đến 23 giờ khuya trên các tuyến đường vắng. Qua trình báo của bị hại, nhóm cướp sử dụng xe Exciter, vờ hỏi thăm hoặc vu oan “giật bồ”… tạo cớ tấn công nạn nhân để cướp, cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đầu tháng 1-2019, Công an huyện Xuân Lộc lập chuyên án triệt phá băng nhóm này.



Từ trái qua: Đỗ Văn Hòa, Lê Đình Nhất và Hồ Chiêu Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: NH

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng nhóm nghi can. Đến trưa 13-1, Hòa và Nhất bị bắt giữ tại một tiệm điện thoại ở huyện Xuân Lộc khi nhờ thợ chạy lại chương trình của chiếc điện thoại mà chúng vừa giật được trong đêm trước đó.

Tại công an, bước đầu nhóm cướp khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp, cướp giật. Cụ thể, tối 4-12-2018, Nhất chạy xe chở Hòa và Hùng trên đường 21-3 thì thấy chị TTTN ngồi trên ghế đá nghe điện thoại liền tiếp cận. Khi đến gần, Hùng giật chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó cả nhóm mang bán, chia nhau tiêu xài.

Khoảng 10 ngày sau, Nhất chở Hòa đến địa bàn Khu công nghiệp Xuân Lộc, khi đi đến trước cổng Trường Mầm non Khu công nghiệp Xuân Lộc, thấy anh BKL đang ngồi cùng bạn sử dụng điện thoại nên Nhất dừng xe để Hòa tiếp cận. Khi tới nơi, Hòa vờ hỏi giờ rồi giật chiếc iPhone mà anh L. đang cầm trên tay. Bị kháng cự, Hòa quát: “Mày không đưa điện thoại, tao giết cả hai đứa” khiến anh L. và bạn sợ hãi, để Hòa cướp chiếc điện thoại trên tay.

Đầu tháng 1-2019, Nhất và Hòa đã đánh một thanh niên đang dừng xe bên đường để cướp điện thoại của anh này…

Sau khi bắt Hòa và Nhất, đến ngày 20-2 thì Hùng cũng bị bắt giữ để điều tra.

Công an huyện Xuân Lộc xác định nhóm này còn thực hiện nhiều vụ cướp, cướp giật trên địa bàn huyện và địa phương lân cận. Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc trình báo, giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.