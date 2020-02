Triệt phá 'chợ' ma túy ở nghĩa địa tổ chức theo kiểu 'ma trận'

Ngày 11-2, lực lượng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 26 nghi can và thu giữ ma túy với số lượng lớn.

Đây là tụ điểm ma túy đã tồn tại trong một thời gian dài gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân.



Hai nghi can Chi và Nhân bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường An Hòa và Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã đồng loạt kiểm tra bốn ngôi nhà trong con hẻm độc đạo ở khu nghĩa địa thuộc tổ 20 (khu phố 1, phường An Hòa). Đây là khu vực được người dân ví như “ma trận” về tội phạm ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lương Thị Bích Chi (29 tuổi) và Lương Văn Nhân (57 tuổi, cùng trú phường An Hòa, TP Biên Hòa) đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,5 g, 73 gói chất bột màu trắng, một tép heroin.



Tang vật thu giữ của nhóm mua bán ma túy. Ảnh: CA.

Cũng tại thời điểm trên, lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 người sử dụng trái phép chất ma túy, là những con nghiện đến mua ma túy của Chi và Nhân tại khu vực nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm 5 gói heroin, 1 gói ma túy tổng hợp (hàng đá) và 14 xe máy, 10 loại hung khí...

Tiếp tục mở rộng kiểm tra hai căn nhà liền kề khu vực, công an phát hiện một kho chuyên độ xe máy với nhiều xe nghi vấn là tài sản từ các vụ trộm cắp, thu giữ 6 xe máy, 3 lốc máy có dấu hiệu đục xóa số khung, số máy, 1 bộ đục số cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là nhóm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí, độ xe máy gây nhức nhối cho người dân khu vực. Được cho là “điểm đen” về tội phạm ma túy và được người dân phản ánh khu vực này là “chợ ma túy”.