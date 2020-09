Triệt phá đường dây đánh bạc với tổng cược 3.000 tỉ đồng

Tối 23-9, hơn 100 chiến sĩ công an thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng, chia làm nhiều tổ đồng loạt ập vào nhiều địa chỉ tại Đà Nẵng bắt giữ 22 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây này do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu.



Nghi phạm cầm đầu Huỳnh Ngọc Anh bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Điều tra ban đầu cho thấy, Anh lập tài khoản tổng với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net. Tài khoản của Anh chuyên cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài…

Sau đó, Anh phân phối và quản lý các tài khoản con cho bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Người muốn tham gia đánh bạc phải liên hệ với Anh để mua hoặc ứng điểm ảo của các trang mạng trên. Sau khi cá cược, nếu có thắng thua sẽ được chuyển đổi sang tiền mặt, tiền sẽ được trả trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.



Công an làm việc tại nhà nghi phạm cầm đầu. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu thập trong nhà Ngọc Anh nhiều tài liệu, chứng cứ về việc tổ chức đánh bạc. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây do Anh cầm đầu lên đến hơn 3.000 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây này, lực lượng công an cũng bắt 10 người là chân rết của Anh ở Gia Lai và một số địa phương khác.