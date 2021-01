Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội làm rõ một nhóm chuyên buôn bán thiết bị cờ bạc "bịp".



Theo đó, qua Facebook, công an phát hiện tài khoản “Cờ Bạc bịp Hoàng Hưng” thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán, cung cấp các thiết bị cờ bạc "bịp".

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. Thời điểm này, một nhóm bốn người đang ở đây, gồm Trần Văn Tuyên, Lưu Thanh Tùng, Phạm Hồng Quân và Trần Văn Chung (cùng trú tại Vĩnh Phúc).

Công an còn phát hiện trên tầng 2 của ngôi nhà có 26 hộp kính áp tròng, 1 hộp bài máy, 280 bộ bài giấu số, 2 bộ bát đĩa, quân vị, máy rung, 1 bộ bệ chôn dưới đất, 10 máy rung màu đen kiểu dáng điện thoại Nokia, 6 máy rung màu trắng kiểu dáng điện thoại Samsung, 3 áo phông màu đen bên trong gắn máy đổi bài...

Đấu tranh tại chỗ, nhóm người khai những thiết bị trên dùng để phục vụ đánh cờ bạc “bịp”. Trần Văn Tuyên là người có vai trò cầm đầu, chỉ đạo việc mua bán các thiết bị này.

Cụ thể, Tuyên trực tiếp lên cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn để mua thiết bị. Bản thân Tuyên không biết số hàng hóa này có nguồn gốc từ đâu, việc mua bán đều không có hóa đơn, giấy tờ.

Tiếp đó, Tuyên mang về cất giữ tại nhà trọ. Tuyên lập trang facebook “Bịp Công nghệ cao” và “Thành Phát casino", đăng tải các bài viết để rao kèm số điện thoại của mình.

Tuyên trả lương cho nhóm còn lại mỗi người 6 triệu đồng/tháng, với nhiệm vụ quản lý trang Facebook, trả lời khách và gửi hàng đến địa chỉ khách yêu cầu.

Theo lãnh đạo Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, không giống với quảng cáo, các thiết bị cờ bạc “bịp” rất ít món có thể sử dụng được. Tuy nhiên, vì mục đích không chính đáng, nhiều người vẫn tin lời và mua, kết quả chỉ biết ngậm ngùi.