Triệt phá nhóm mua bán ma túy ở Đồng Nai

Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và xã An Phước, huyện Long Thành, Công an Đồng Nai phát hiện một nhóm người mua bán ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Văn Tốt (35 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) cầm đầu.



Số ma túy cơ quan công an thu được của Hoàng Quyết Thắng.



Nhóm này mua bán với số lượng lớn, nhiều người tham gia, hoạt động phức tạp, phạm vi trải rộng liên huyện, liên tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi lập chuyên án, trinh sát xác định được nhóm này do Tốt cầm đầu, hoạt động chủ yếu trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

Tại Long Thành, Tốt thuê 2 đến 3 địa điểm làm nơi ở và hoạt động mua bán ma túy (khu vực Thị trấn Long Thành, xã Long An, xã An Phước), cũng là nơi cho đàn em của Tốt ở và phụ trách mảng giao ma túy theo chỉ đạo của Tốt, trực tiếp bán cho các mối từ 50 gam trở lên còn các mối bán lẻ (5 đến 10 gam) sẽ giao cho các chân rết đi giao.

Còn tại huyện Nhơn Trạch Tốt giao cho một nhóm người. Khi cần lấy hàng, Tốt điện thoại cho “đối tác” Hoàng Quyết Thắng (42 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, tạm trú xã An Phước, huyện Long Thành) thỏa thuận số lượng và giá cả, sau đó Tốt trực tiếp đi xe máy đến điểm hẹn mua ma túy đem về nhà phân nhỏ rồi giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Trong lúc Ban Chuyên án tập trung thu thập tài liệu về Tốt và những người liên quan thì ngày 4-12-2018, Công an huyện Long Thành đã bắt Phan Minh Tiến (27 tuổi) ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp tại xã An Phước.

Qua đấu tranh, Tiến khai bản thân nghiện ma túy, số ma túy này Tốt đưa cho Tiến đi giao cho khách.

Tiếp đến, chiều 7-1, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hoàng Quyết Thắng đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Đến chiều tối 9-1, Tốt bị bắt cùng ma túy và các tang vật liên quan.

Sau khi Tốt và Thắng bị bắt, 13 người khác lần lượt sa lưới. Công an thu giữ hàng trăm triệu đồng, cả ngàn viên ma túy và nhiều tang vật khác...

Thành công của chuyên án đã thu được lượng lớn ma túy, triệt xóa đường dây cung cấp ma túy vào địa bàn tỉnh, góp phần làm trong sạch địa bàn.