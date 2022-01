Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ 37 người để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, có nhiều "con bạc" lớn đến từ TP.HCM cùng tham gia.

Theo cơ quan công an, sau một thời gian trinh sát chiều ngày 16-1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch bao vây triệt xoá tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà quy mô lớn tại vườn cao su, thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.



Nhóm nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh: VH.

Khi thấy lực lượng công an, các con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời khống chế 56 người.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 150 triệu đồng, 45 phương tiện, cùng nhiều con gà đá, vật dụng để phục vụ việc đánh bạc. Qua sàng lọc, lực lượng công an đã tạm giữ 37 người, trong đó có nhiều người từ TP.HCM qua.

Điều tra bước đầu, sòng bạc trên do Võ Hoàng Vũ (còn gọi là Vũ Chín em), Cao Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Định đứng ra tổ chức, thu tiền xâu. Nhóm này dụng địa bàn giáp ranh sông nước hiểm trở, trong lô cao su, cách xa khu dân cư giữa tỉnh Đồng Nai với TP.HCM để tổ chức đánh bạc.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tham gia triệt phá sòng bạc trên cho biết, để đối phó với lực lượng công an, các nghi can đứng ra tổ chức bố trí nhiều lớp cảnh giới ở tất cả lối vào địa điểm đánh bạc và thường xuyên thay đổi địa điểm. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bao vây sòng bạc, bắt giữ tất cả các nghi can tổ chức, người tham gia đánh bạc.