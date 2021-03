Triệu tập 3 thiếu niên tấn công tình dục phụ nữ nước ngoài

Chiều 5-3, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập ba người để điều tra vụ hàng loạt phụ nữ là người nước ngoài có đơn trình báo về việc bị tấn công tình dục.



Theo đó, những người này gồm NNH (15 tuổi), NDL (16 tuổi) và ĐTĐ (16 tuổi, đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, cả ba thiếu niên đều khai nhận đã thực hiện các hành vi như người bị hại trình báo.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn trình báo của bốn phụ nữ người nước ngoài (đang trú tại quận Tây Hồ) về việc bị các nhóm thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An, lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc, tích cực khoanh vùng, tập trung truy tìm các nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ; nếu đúng cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.