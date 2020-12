Trộm cắt khóa lấy vàng, tiền một nhà dân ở Thủ Đức

Ngày 16-12, công an phường Linh Xuân đang điều tra một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một căn nhà trên đường số 7, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.



Theo trình báo từ anh TTK- chủ nhà, vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 45 ngày 15-12. Thời điểm trên, anh K. chở vợ và con đi tiêm chủng nên không có ai ở nhà.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, gia đình anh K. quay về nhà thì phát hiện cửa nhà bị cắt, bên trong đồ đạc bị lục tung, vương vãi, mất nhiều tài sản.



Cửa nhà bị kẻ gian cắt để trộm đồ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cụ thể, kẻ trộm lấy đi 1 cây vàng 24K, khoảng 2 cây vàng 18K, 1 con heo đất bên trong có nhiều tiền, một tivi Sony 40inch, 1 laptop Dell, 100 USD và 8 triệu VNĐ.



Kẻ gian lục tung căn nhà để tìm tài sản. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một thanh niên mặc áo khoác, điều khiển xe máy AB chở chiếc tivi đi ra từ nhà nạn nhân.



Người đàn ông điều khiển xe máy chở tivi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Lúc ra khỏi nhà lúc 10 giờ thì hình ảnh camera ghi lại kẻ gian chở tivi ra lúc 10 giờ 45. Chỉ trong vòng 45 phút đó, kẻ gian đã lấy đi số tài sản trên, nhưng hai xe máy để ở nhà không mất”, anh K. cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh K. đã nhanh chóng trình báo đến công an phường Linh Xuân. Vụ việc được công an tiếp nhận. Công an phường sau đó đã xuống hiện trường xảy ra vụ trộm để ghi nhận, điều tra.