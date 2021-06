Ngày 13-6, Công an xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chỉ, TP.HCM) đã lập hồ sơ vụ trộm xe ba gác trên địa bàn, lấy lời khai cũng như trích xuất camera an ninh khu vực, chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi thụ lý.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng hợp tác xã rau an toàn H.N, Tỉnh lộ 2 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM).



Người đàn ông vào cửa hàng rau đẩy chiếc xe ra ngoài rồi trộm. Ảnh chụp từ clip

Theo ông HTH (48 tuổi) - chủ cửa hàng cho biết, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 11-6 ở khu khu vực đường vắng người qua lại. Bên trong cửa hàng chỉ có một nhân viên đang ngủ, xe ba gác máy vẫn còn nguyên chìa khóa trên xe nên kẻ trộm lấy rồi lái xe bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, người nhân viên tại cửa hàng phát hiện, đuổi theo nhưng do chạy bộ nên bất lực. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.



Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc ở Củ Chi. Ảnh: NT

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 4 phút 29 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dụng cụ cắt hai dây xích khóa hàng rào sắt nhà dân, vào bên trong, đẩy chiếc xe ba gác máy ra phía ngoài. Lúc này, người trong nhà phát hiện chạy ra nhưng kẻ trộm đã chạy mất cùng xe ba gác máy.

Theo ông H., chiếc xe ba gác máy mới mua giá 30 triệu đồng để vận chuyển hàng hóa. Người nhà sau đó đã đăng đoạn clip vụ trộm lên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân cảnh giác.