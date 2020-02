Trộm hơn 200 triệu đồng về giấu ở chuồng gà cũng không thoát

Ngày 25-2, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Chí Dũng (37 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 18-2, Dũng uống nước ở đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) thì phát hiện chị BTMP chạy xe máy từ trong ngân hàng đi ra. Nghĩ chị P. mới rút tiền ra nên Dũng lấy xe chạy theo với ý đồ trộm tài sản.



Bị can Trần Chí Dũng cùng số tiền tang vật. Ảnh: Công an An Giang

Khi Dũng chạy xe theo chị P. đến Chi nhánh Điện lực Long Xuyên thì đối tượng này lợi dụng lúc chị P. vào đóng tiền điện đã đến giở yên xe lấy bọc tiền bên trong có hơn 200 triệu đồng rồi đem về cất giấu trong chuồng gà. Chị P. mất tiền đi trình báo công an và đến chiều cùng ngày Dũng bị bắt, công an thu hồi tang vật.