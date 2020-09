Trộm liên tục đột nhập nhà dân ở quận 5

Giữa tháng 9, Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của nhiều hộ dân sống trên đường Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5) về tình trạng liên tục bị trộm đột nhập phá cửa, cắt khóa để lấy tài sản.



Trộm ra tay táo tợn

Tiếp xúc với chúng tôi, chị ĐNH (ngụ tổ 15, khu phố 2, phường 1, quận 5), chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Biểu vừa bị trộm vào tối 9-9, bức xúc nói: “Như thường lệ, 21 giờ tôi đóng cửa quán. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, tôi trở lại quán thì cửa mở toang, khoen cửa bị cắt, đồ đạc, bàn ghế bị xáo trộn... Kẻ trộm lấy đi bộ máy pha cà phê hơn 50 triệu đồng mà tôi chỉ mới mua được hai tháng”.

Theo đoạn clip do camera tại quán chị H. ghi lại, đối tượng trộm là hai người đàn ông cải trang nhân viên giao hàng, đi xe gắn máy. Các đối tượng dùng khẩu trang, mũ, mắt kính để che kín mặt. Một đối tượng giữ vai trò canh gác cho đồng bọn cắt khóa cửa, trộm tài sản. Táo tợn hơn, khi có xe của lực lượng CSGT đi đến, các đối tượng vẫn thản nhiên đứng trước cửa quán vờ gọi điện thoại. Đợi CSGT đi qua, đối tượng lập tức ngồi xuống, cắt khóa và nói lớn với đồng bọn: “CSGT bắt đua xe chứ có bắt mình đâu mà sợ”.

Vào tháng 4-2020, chị PTHL, hàng xóm của chị H., cũng bị trộm vào nhà lấy cắp nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.

“Khoảng 7 giờ tôi rời khỏi nhà đi làm. Đến gần 21 giờ tôi quay về nhà thì phát hiện bị cắt khóa cửa, lấy đi nhiều tài sản giá trị” - chị L. kể lại.

Theo ghi nhận của PV, phần lớn các vụ trộm xảy ra trên đường Nguyễn Biểu đoạn giáp đường Nguyễn Trãi kéo dài đến cầu Chữ Y, thuộc địa bàn phường 1, quận 5.



Chị H. cẩn thận khóa cửa quán nhưng vẫn lo tiếp tục bị mất trộm. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG



Hình ảnh đối tượng trộm tài sản được camera của chị H. ghi lại. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG



Điểm giám sát an ninh tại UBND phường 1, quận 5. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Công an tăng cường tuần tra

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Xuân Bắc, Chủ tịch UBND phường 1, quận 5, cho biết khu vực đường Nguyễn Biểu tình hình an ninh trật tự phức tạp nhất trên địa bàn, do giáp với nhiều phường, quận khác. Theo ông Bắc, công tác quản lý trật tự trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Ba tháng cuối năm 2019 đến nay, khu vực trên đã xảy ra bốn vụ trộm cắp tài sản. Các vụ mất trộm đều được công an phường ghi nhận và báo cáo về công an quận.

“Hiện công an phường đang phối hợp cùng công an quận để sớm bắt giữ các đối tượng trộm cắp” - ông Bắc nói.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng trộm cắp không phải là người địa phương, có phương thức phạm tội khá tinh vi, táo tợn. Cũng theo ông Bắc, trên toàn địa bàn phường lắp đặt 57 camera quan sát với hai điểm giám sát là trụ sở công an phường và UBND phường. Riêng đường Nguyễn Biểu có năm camera. Dù phường thường xuyên tổ chức tuần tra các tuyến đường, tuy nhiên tình trạng trộm cắp vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

“Đối tượng che kín mặt, tránh sự quan sát của camera, ra tay vào khuya hoặc rạng sáng, thời điểm lực lượng công an, dân phòng thay ca trực” - ông Bắc cho biết.

Cũng theo ông Bắc, các trường hợp mất cắp tài sản đều xảy ra tại những hộ mới chuyển đến phường sinh sống, chưa rõ được tình hình an ninh nên có tâm lý chủ quan.

“Thời gian tới, phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác của người dân. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, giám sát tuyến đường Nguyễn Biểu và toàn địa bàn phường” - ông Bắc khẳng định.